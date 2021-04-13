Judo Olimpik Milli Takımı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Portekiz'e gitti

Judo Olimpik Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli organizasyonlardan olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Portekiz'e gitti.