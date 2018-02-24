Fenerbahçeli Josef: West Ham United'a Transferim Son Anda Olmadı

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan ve Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi olan Josef de Souza, Goal.com'a özel bir röportaj verdi.

Souza, Fenerbahçe'deki günlerinden, 2018 Dünya Kupası'na, West Bromwich'ten aldığı transfer teklifinden Spor Toto Süper Lig'e kadar birçok konuya değindi.

"BEN FENERBAHÇE'DEN EFSANE GİBİ AYRILMAK İSTİYORUM"



Souza, Fenerbahçe'de kendini değerli hissettiğini belirterek, "Takımım için önemli bir oyuncu olduğumu insanlar söylüyor. Ama ben potansiyelimi biliyorum. Her zaman daha fazlasıyla katkı vermeye çalışıyorum. Ben Fenerbahçe'den ayrıldığım zaman arkamda kupalar ve başarılar bırakmak, efsane gibi ayrılmak istiyorum" dedi.

"AYKUT KOCAMAN BANA DEĞERLİ OLDUĞUMU HİSSETTİRİYOR"



Sezon başında West Bromwich ile transfer görüşmeleri yaptığını kabul eden Brezilyalı oyuncu, "West Bromwich ile görüşmeler iyi gidiyordu aslında. Ancak daha sonra ben bazı koşulları kabul etmedim ve Fenerbahçe'yi seçtim. Bana göre doğru bir tercihti yaptığım. Şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışıyorum. Burada hocamız bana saygılı davranıyor, değerli olduğumu hissettiriyor. Benimle her konuşmasında değerimden bahsediyor ve niye onlar için mücadele etmem gerektiğini anlıyorum" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM GÜZEL BİR HAYAL"



Brezilya Milli Takımı'nın her zaman kendisi için güzel bir hayal ve hedef olduğunu da söyleyen 29 yaşındaki orta saha, "Casemiro ve Fernandinho gibi fantastik futbolcu var benim bölgemde. Benim durumum oldukça zor. Ayrıca Paulinho gibi üst düzey yıldızlar da var. Bu oyuncular Real Madrid, Manchester City ve Barcelona'da oynuyor, dünyanın en iyileri. Benim tabii ki en büyük arzum ve adeta hayalim. Eğer hayallerimi, umutlarımı kaybedersem inançsız sıradan bir futbolcu olurum. İnanıyorum, bir gün olacak, en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim" yorumunu yaptı.

Josef de Souza, Süper Lig'de Giuliano, Talisca, Gomis ve Adebayor gibi üst düzey yıldızlar var diye de ekledi.