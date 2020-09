John Lennon kimdir? John Lennon ölümü nasıl oldu? John Lennon neden öldürüldü? John Lennon'ın katili kimdir?

JOHN LENNON KİMDİR?

İngiliz şarkıcı, efsanevi The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden biridir.

John Lennon, 9 Ekim 1940'da İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya geldi. Birer işçi olan anne ve babası Lennon iki yaşındayken boşandılar. Babasını 20 yıl boyunca yalnızca iki kez görebildi. 1956'da lisedeyken, (15 yaşındayken) annesi ona ilk gitarını hediye etti. bu sırada Paul McCartney'le tanıştı. Şubat 1958'de Paul McCartney, George Harrison'ı Lennon'a tanıttı. Daha sonra Stu Sutcliffe basçı olarak gruba katıldı ve grubun adının 'The Silver Beatles' olmasını önerdi.

17 yaşındayken, annesi bir caddede karşıdan karşıya geçerken, bir polis otomobili tarafından ezildi ve John bu kazanın ardından teyzesiyle yaşamaya başladı. Temmuz 1960'da grubun 'The Silver Beatles' olan adı 'The Beatles' adına çevrildi. Bir yıl sonra da Ringo Starr gruba katıldı. Grubun ilk 45'liği olan 'Love Me Do' Ekim 1962'de piyasaya çıktı.

The Beatles ile dünya çapında başarı kazandılar, bazı eleştirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu olarak nitelendirildiler. Kazandıkları ödülleri kendileri bile sayamıyordu. Hem bu kadar ünlü olmak,hem de ayrıksı tavır takınmak elbette birtakım problemlee de yol açacaktı... 1966'da Filipinler'e gittikleri bir sırada devlet başkanının grubu davet etmesinin ve Beatles'ın da resmi davetleri kabul etmediğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılırken yanların koruma verilmedi ve havaalanında saldırıya uğradılar.

Daha sonra Amerika'daki bir röpörtajında John Lenon o olay yaratacak sözü söyledi: " Beatles şu anda İsa'dan daha popüler. " Her ne kadar espri olsun diye söylemişse de bu söz elbette dokunduğu konu dolayısıyla toplumun büyük bir kesiminin tepkisiyle karşılaştı. Amerika'da büyük sorun yaratan bu açıklama sonrasında Beatles plakları yakılmaya başlandı. Daha sonra Ameikan basınına yaptığı açıklamada: " Eğer televizyon İsa'dan daha popüler deseydim muhtemelen yakamı kurtaracaktım. Ben, İsa'dan daha iyiyiz, mükemmeliz demiyorum veya karşılaştırmıyorum. Sadece söylediğim şekilde söyledim; ama yanlış bir ifadeydi ya da yanlış algılandı. Hepsi bu, bunun için üzgünüm din karşıtı bir söylem değildi. Hala bu kadar yanlış ne yapmış olduğumu tam olarak anlamıyorum. Size ne demek istediğimi anlatmaya çalıştım ama benden mutlaka bir özür bekliyorsanız ve bu sizi mutlu edecekse özür dilerim. " şeklinde konuşmuş ve zekasını bir kere daha oraya koymuştu.

JOHN LENNON ÖLÜMÜ | JOHN LENNON NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

John Lennon, 8 Ekim 1980 tarihinde New York'ta aktivist eşi Yoko Ono ile birlikte müzik kayıt stüdyosundan dönerkenevine yakın bir binanın olduğu yerde Mark David Chapman adlı hayranı tarafından silah ile vurularak öldürülmüştür.

JOHN LENNON'IN KATİLİ KİMDİR?

Beatles grubunun efsanevi solisti John Lennon'ın katili hayranı olan Mark Chapman'dır. Chapman bu olaydan 40 yıl sonra Yoko Ono'dan da özür dilemiştir.

11. tahliye başvurusu oturumu sırasında da Chapman , 40 yaşındaki rock yıldızını "şan" için öldürdüğünü ve ölüm cezasını hak ettiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com