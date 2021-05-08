Jeep mayıs ayında faizi sıfırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jeep mayıs ayında faizi sıfırladı

Jeep mayıs ayında faizi sıfırladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor.

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.

SUV segmentine adını veren Jeep, mayıs ayında hayata geçirdiği satış kampanyasıyla fark oluşturuyor.

Marka, Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

Tercihini Jeep'in kabiliyetli küçük SUV'si Renegade'in 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneğinden yana kullanacak olanlar, kampanya dahilinde 100 Bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneğine 330 Bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Compass ise 150 Bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır avantajı ile satın alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Sabancı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jeep mayıs ayında faizi sıfırladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:33:47. #1.14#

title