Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya bu yıl yaşadığı 7 sistem arızası sonrası 'iş geliştirme emri' - Haberler
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Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya bu yıl yaşadığı 7 sistem arızası sonrası "iş geliştirme emri"

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya bu yıl yaşadığı 7 sistem arızası sonrası

Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya yönelik, bu yıl sistemi 7 kez arıza yaşaması nedeniyle bakımlarının güvenliğine yönelik "iş geliştirme emri" çıkarıldı.

Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya yönelik, bu yıl sistemi 7 kez arıza yaşaması nedeniyle bakımlarının güvenliğine yönelik "iş geliştirme emri" çıkarıldı.

Japonya'da bankacılık sektörünün denetlenmesinden sorumlu hükümete bağlı Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), sistem arızaları yaşayan Mizuho'ya yönelik kararını açıkladı.

FSA, Mizuho'ya yönelik, sistem bakımlarının güvenliğine yönelik planlarını kapsayan iş geliştirme emri çıkardı. Bu kapsamda banka, iş geliştirme planlarına yönelik ajans tarafından bir süre denetlenecek.

Mizuho'dan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Bu emri ciddiye alıyoruz. Dirençli sistem faaliyetlerine büyük önem vererek güvenli sistem yükseltmelere yönelik tüm önlemleri alıyoruz." denildi.

Japonya'nın en büyük üç bankası arasında gösterilen Mizuho, bu yıl 7 kez sistem arızası yaşamıştı.

İlki Şubat 2021'de yaşanan arızada ülke geneli Atm'lerinin yüzde 80'i devre dışı kalmış ve 5 binden fazla banka kartı ATM'lerde sıkışmıştı. Eylül başındaki son arızada ise yaklaşık 100 ATM cihazı arıza yaşamıştı.

Sistem arızaları sonrası Mizuho Üst Yöneticisi (CEO) Sakai Tatsufumi dahil 10 yönetici, 4 ay boyunca yüzde 10 ila 50 arasında maaş kesintisi yaşamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya bu yıl yaşadığı 7 sistem arızası sonrası 'iş geliştirme emri' - Haberler
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