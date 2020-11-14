Japonya ile ABD, Senkaku Adaları'nın güvenlik anlaşması kapsamına girmesinde mutabık kaldı

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın ikili güvenlik anlaşması kapsamına girmesinde mutabık kaldı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın ikili güvenlik anlaşması kapsamına girmesinde mutabık kaldı.

Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Kişi ile ABD Savunma Bakanı Vekili Miller telefonda görüştü.

Görüşmede, Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku Adaları'nın çevresindeki beklenmedik durumlara yönelik ABD-Japonya Arasında Karşılıklı İş Birliği ve Güvenlik Anlaşması'nın (ANPO) 5. maddesinin uygulanmasına atıfta bulunuldu.

Kişi görüşmede, Çin'in "bölgesel dayatmacılığına" dikkati çekerek "Statükonun tel taraflı değiştirilmesine karşıyız." dedi.

Japonya'nın yeni füze savunma sistemi planının da ele alındığı görüşmede, Kuzey Kore'nin füze geliştirme programına yönelik endişeler paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince yasaklanmasına rağmen Kuzey Kore'nin denizden denize mal transferine karşı, iki ülkenin iş birliğinin önemine değinildi.

ANPO'nun 5. maddesi, ABD'nin, "Japonya'nın idaresindeki bölgelere silahlı saldırılara karşılık vermesi" taahhüdünü kapsıyor.

Hafta içinde, 3 Kasım seçimlerinden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Joe Biden ile telefonda görüşen Başbakan Suga Yoşihide, tartışmalı adalara yönelik destek sözü almıştı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan