Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı

16.11.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:06
Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı

Japonya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüyerek resesyondan çıktı.

Japonya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüyerek resesyondan çıktı.

2020'de sokağa çıkma kısıtlamalarının imalat sektörünü vurması ve tüketim harcamalarının düşmesiyle ekonomi küçülmeye başlamıştı.

Gelen bu iyimser veriye rağmen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralması bekleniyor.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da toparlamanın etkileri görülse de kimi analistler ülke ekonomisindeki büyümenin ılımlı bir görünüme sahip olacağını düşünüyor.

Japonya'da ekonomi daha çok ihracat ve iç talepteki yükselişle büyüdü.

Asya ekonomileri, "Zoom patlaması" sayesinde küresel ekonominin toparlamasında öncü konumda.

Bu da çok sayıda insanın evden çalışmaya başlaması ile ekranlara ve bilgisayarlara olan ilginin yükselmesinden kaynaklanıyor.

Asya ekonomileri laptop, iletişim ekipmanı ve diğer elektronik araçların üretiminde başı çekiyor.

Asya bölgesi içlerinde Çin, Güney Kore, Avustralya ve Singapur'un da imzacıları arasında olduğu ve hafta sonu imzalanan ticaret anlaşması sayesinde ekonomik olarak daha da büyüyebilir.

Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 28 daralmıştı

Japonya'nın ikinci çeyreğindeki yüzde 28,1 oranındaki daralma, 1980 yılından beri kaydedilen en ciddi küçülmeydi.

Üçüncü çeyreğe dair açıklanan büyüme rakamı diğer birçok ülkenin aksine çok ciddi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamayan Japonya hükümeti için de sevindirici bir haber oldu.

Jaonya bu yıl toplamda 2,2 trilyon dolar değerinde teşvik paketleri açıklamıştı.

Eylül ayında göreve gelen yeni hükümet bir paket üzerinde daha çalışıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralması bekleniyor; ABD ekonomisinin ise yüzde 4,3 küçülmesi öngörülüyor.

BBC

İlgili Haberler

FBI 50 yıl önce cezaevinden firar eden mahkumu yeni parmak izi teknolojisi sayesinde yakaladı
FBI 50 yıl önce cezaevinden firar eden mahkumu yeni parmak izi teknolojisi sayesinde yakaladı
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, yeni dönemde ırkçılık, ekonomi ve koronavirüsle mücadeleye yoğunlaşacak
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, yeni dönemde ırkçılık, ekonomi ve koronavirüsle mücadeleye yoğunlaşacak
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ümit Özdağ İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener
Magazin Tarkan Şener Şen Yıldız Kenter Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Mert Günok Deniz Türüç Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 13:26:07. #1.15#
title