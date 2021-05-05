Japonya'da önceki başbakan Abe'den seçimler öncesi LDP liderliği için Başbakan Suga'ya destek
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Japonya'da önceki başbakan Abe'den seçimler öncesi LDP liderliği için Başbakan Suga'ya destek

Japonya'da önceki başbakan Abe'den seçimler öncesi LDP liderliği için Başbakan Suga'ya destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da önceki başbakan Abe Şinzo, ekimdeki olağan genel seçimler öncesinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için Başbakan Suga Yoşihide'ye destek verdi.

Japonya'da önceki başbakan Abe Şinzo, ekimdeki olağan genel seçimler öncesinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için Başbakan Suga Yoşihide'ye destek verdi.

Ulusal televizyon kanalında konuşan Abe, 2012-20 yıllarındaki başbakanlık döneminin Kabine Baş Sekreterliğini yürüten Suga'nın parti liderliğini sürdürmesinin "doğal" olduğunu belirtti.

LDP üyesi olarak "sağduyuya" dikkati çeken Abe, "Bir yıl sonra başka bir başkanla mı yola devam edeceğiz? Doğal olan Suga'nın görevi sürdürmesidir. Parti üyesi iseniz, sağduyunuzu kullanmalısınız." dedi.

Olağan genel seçimlerin, LDP iç seçimleri öncesinde düzenlenebileceğine dikkati çeken Abe, "Eğer Japon halkı Suga'yı seçimlerde tercih ederse, LDP bu sonucu değiştirebilecek mi? Bu doğru değil." diye konuştu

Abe'nin "sağ kolu" ve 3 ayrı Abe hükümetinin "kamuoyu yüzü" olarak tanınan Suga, Abe'nin Ağustos 2020'de sağlık nedenlerinden istifa etmesi sonrası görevi, parti içi seçimlerde devralmıştı.

LDP'nin 282, ortağı Komeito'nun 29 sandalyeye sahip olduğu 465 üyeli Şuugiin'de ana muhalefet Japonya Anayasal Demokrat Partisinin (CDP) ise 107 milletvekili bulunuyor.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin görev süresi 21 Ekim 2021'de sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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