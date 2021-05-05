Japonya'da Kovid-19 vakalarının düşmediği Osaka kentinde OHAL'in uzatılması gündemde
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Japonya'da Kovid-19 vakalarının düşmediği Osaka kentinde OHAL'in uzatılması gündemde

Japonya'da Kovid-19 vakalarının düşmediği Osaka kentinde OHAL'in uzatılması gündemde
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın en kalabalık kentlerinden Osaka'da, kent genelinde düşmeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle, yürürlükte bulunan olağanüstü halin (OHAL) uzatılması için hazırlık yapılıyor.

Japonya'nın en kalabalık kentlerinden Osaka'da, kent genelinde düşmeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle, yürürlükte bulunan olağanüstü halin (OHAL) uzatılması için hazırlık yapılıyor.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, düzenlediği basın toplantısında, önceki hafta başından bu yana uygulanan OHAL'e rağmen Kovid-19 vakalarının düşüş trendi göstermediğini kaydetti.

"Rahata kavuşmak ya da mevcut tedbirleri kaldırmak şu an için zor." diyen Yoşimura, merkezi hükümetten Kovid-19'a karşı OHAL'in süresinin kent genelinde uzatılmasını isteyeceğini belirtti.

Valilik olarak hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide ile görüşüleceğini kaydeden Yoşimura, "Çıkış stratejisi olarak ya da OHAL'i sona erdirmek için özel kriterden bahsedebilecek durumda değiliz." dedi.

Vali Yoşimura, OHAL'in uzatılması halinde gerekli önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda, kentin kuzeyi ve batısında yer alan Kyoto ve Hyogo eyaletlerine de danışacağını belirtti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 264'e, ölü sayısı 10 bin 500'e yükseldi, 1083 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. Vaka sayıları Tokyo'da 142 bin 322'ye, Osaka'da 85 bin 235'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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