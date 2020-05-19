Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: AA