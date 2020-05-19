Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19.05.2020 06:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 06:34
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: AA