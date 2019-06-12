Japonya Başbakanı Abe, İran-ABD gerilimini azaltmak için rol üstlenecek

İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya'dan ara bulucu rolü üstlenmesini isteyeceğini açıkladı. Japonya ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyaretinden önce Reuters'ın sorularını yanıtlayan üst düzey bir İranlı yetkili, "Japonya, İran ve ABD arasında devam eden gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayabilir." dedi. Euronews.com'da Görüntüle