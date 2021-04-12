Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi
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Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN - Haberler | Güncel
Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, çaya düşen karaca, jandarmanın suya girerek, kurtarmasının ardından tedavi edilip, doğaya bırakıldı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, çaya düşen karaca, jandarmanın suya girerek, kurtarmasının ardından tedavi edilip, doğaya bırakıldı.

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.


Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi
Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi
Jandarmanın çaya girerek, kurtardığı karacaya tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN

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