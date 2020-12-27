Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri
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Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri

27.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:13
Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri

Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitimle trafik eğitim semineri verdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitimle trafik eğitim semineri verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şirinköy Ortaokulu ve Balıkısık Ortaokulu öğrencilerine EBA üzerinden uzaktan trafik eğitimi verildi. Jandarma Trafik Tim Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Ercan Köse tarafından verilen eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, okul servisi aracında uyulması gereken kurallar, trafik kazaları, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ve işaretleri, araçlarda uyulması gereken kurallar, oyun alanları ve bisiklet kullanma kuralları ile ilgili ders verildi. - KARABÜK

Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 15:15:36. #1.14#
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