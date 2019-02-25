Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi
Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mursallı Şehit Mehmet İlkokulu'nda "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Trafik kuralları, öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.
Öğrencilere "Jandarma görevde gençlerimiz güvende" yazılı bilgilendirme broşürleri verildi.
Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Turgut Gökçen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.
Kaynak: AA