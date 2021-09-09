Jandarma'dan okul çevresi ve servis denetimi

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresi ve okul servislerinde de denetimler sıkılaştırıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresi ve okul servislerinde de denetimler sıkılaştırıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuk ve gençlerin, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulabilmesi, korunması ve eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi maksadıyla ' Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi ve Servis Denetimi' yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde araçlarda alınan önlemler kontrol edilirken, öğrencilerde bilgilendirildi.

Köy okullarını da ziyaret eden jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet etti. Jandarma ekiplerince okulların çevresi ve okul servislerinin kontrollerinin aralıksız yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı