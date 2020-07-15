- Jandarma'dan 360 derece açılı özel paraşüt atlayışı - Jandarma'dan 360 derece açılı özel paraşüt atlayışı Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Takımından 15 Temmuz anısına 360 derece görüş açılı özel bir atlayış gerçekleştirdi.

- Jandarma'dan 360 derece açılı özel paraşüt atlayışı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Takımından 15 Temmuz anısına 360 derece görüş açılı özel bir atlayış gerçekleştirdi. Atlayışın videosu ise Jandarma'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli 4 paraşütçü personelinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 10 bin fit yükseklikten atlayışını içeren videoyu paylaştı. 360 derece görüş açılı kameralarla çekilen özel atlayış aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilere armağan edildi. Atlayış esnasında Jandarma personeli paraşütçüler tarafından; şanlı Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz özel flamaları açıldı.

Kaynak: İHA