İznik'te Kayıp Yaşlı Adam Bulundu
İznik ilçesinde 1 gündür kayıp olan yaşlı adam, çalılıklar arasında bulundu.
İznik ilçesinde 1 gündür kayıp olan yaşlı adam, çalılıklar arasında bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan 77 yaşındaki alzaymır hastası Kazım Yalman'dan (77) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Ekipler ihbar üzerine bölgede arama çalışması yaparken Yalman, vatandaşlar tarafından Çandarlı Halil Paşa Türbesi'nin arkasındaki çalılıkların arasında bulundu.
Geceyi çalılıklar arasında geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, tedavisi yapılmak üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürüldü.