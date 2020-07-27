İznik Gölü'nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi
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İznik Gölü'nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi

İznik Gölü'nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildiBursa'da serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde boğulan Suriye uyruklu Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

27.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:57

İznik Gölü'nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi

Bursa'da serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde boğulan Suriye uyruklu Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İnegöl'de yaşayan Suriyeli Surani ailesi, önceki gün piknik yapmak amacıyla Göllüce Mahallesi'ne gitti. Sıcaktan bunalan Mahmut Surani, ikiz çocukları Ahmet ve Muhammet (12) ile yeğeni Abdullah Surani serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Mahmut Surani ile çocukları ve yeğeni, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer aile fertlerinin feryadını duyan çevredekiler ile bu sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri yardıma koştu. Kısa sürede Ahmet ve Muhammet Surani kardeşler bulunarak kurtarıldı. Ancak Mahmut Suraine ile yeğeni Abdullah'a ulaşılamadı.

Çağırılan AFAD ve dalgıç polis ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda amca ve yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Amca ve yeğeninin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mezarlığı'na getirildi. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İznik Gölü'nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi

Kaynak: DHA

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