İZMİR SALGIN SÜRECİNDE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTTI
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İZMİR SALGIN SÜRECİNDE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTTI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma sürelerini kısıtlayan vatandaşlar, evdeki vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor.

İZMİR SALGIN SÜRECİNDE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTTI
30.05.2020 08:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:36

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma sürelerini kısıtlayan vatandaşlar, evdeki vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde kitap satışlarının hızla arttığı belirtilirken psikolog Burçak Eritmen Yeşiltaş, kitap okumanın hem kişisel gelişim hem kişinin iyi hissetmesi için önerilen bir faaliyet olduğunu söyledi. Salgın hastalıklarla ilgili kitapların çok satıldığı bu dönemde Yeşiltaş, herhangi bir hastalığı konu alan kitapların tercih edilmemesi için uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirenlerin kitap okuma alışkanlığında artış gözlendi. Bu süreçte toplumun evlere kapanmak zorunda kaldığını dile getiren psikolog Burçak Eritmen Yeşiltaş, kişilerin bazen kitap okuyarak bazen spor yaparak zaman geçirdiğini söyledi. Evdeki vakitlerini verimli geçirebilmek adına herkesin kendine göre bir yöntem bulmaya çalıştığını anlatan Yeşiltaş, "Bu süreci kolay atlatabilmek için kitap okumak, kişisel gelişim için hep önerilen bir faaliyettir. Hepimiz bilmediğimiz bir sürecin içindeyiz ve beraber öğreniyoruz. Kitap okumak iyi hissettiren yöntemlerden biridir. Bazen yeni birşeyler öğrenmek bazen de kafamızı rahatlatmak için roman okuyabiliriz" dedi. Pandemi sürecinin hali hazırda travması olan kişiler için daha zor geçtiğini dile getiren Yeşiltaş, işlerini kaybeden ve ekonomik zorluk yaşayanların bu dönemi daha zor atlatabileceğini anlattı. Aile içi iletişimi kopuk olanlar ile hazırda problemi olanların daha hassas olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, kitapların bu kişiler için en yakın dostlardan biri olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Kitap okuma sıklığı ve tercih edilecek kitabın türü kişiden kişiye değişir. Ama kitap satışlarının çok arttığını duyuyoruz. İnternette baktığımda bazen ben de aradığım kitabı bulamıyorum. Okumadığımız, okumayı beklettiğimiz kitapları okumak için bu dönem iyi bir fırsat oldu. Mesleki ve kişisel gelişimimizi destekleyen kitaplar okuyabiliriz. Önceden merak ettiğimiz romanları alabiliriz. Tercihlerimiz neyi sevdiğimizle doğru orantılıdır. Ama bu dönemde bilgi kirliliği çok. İnternetten çok fazla veriye maruz kalıyoruz. Bunu sınırlandırmak gerekebilir. Dakika başı elimizdeki telefondan birşeyler okumak yerine günün belli saatlerinde haber sitelerine bakmak bizi daha fazla korur. Hastalıkla ilgili kitaplar okumaktan da uzak durabiliriz. Çünkü zaten çok fazla şey duyuyoruz. Doğru bilgiyi bize doktorlar, bilim adamları sunmaya çalışıyor. Biz hastalık içerikli kitaplara yönelmektense kendimizi rahatlatmaya dönük kitaplar okuyabiliriz."

'KÖRLÜK' VE 'KEHANETLER' KİTAPLARI REVAÇTA

İzmir'de 25 yıldır kitap satışı yapan Yıldırım Tunçel de koronavirüs nedeniyle toptan kitap satışlarında artış olduğunu belirtti. Tüm dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini ifade eden Tunçel, koronavirüs salgınının insanların okuma alışkanlıkları üzerinde de etkili olduğunu söyleyerek "Türkiye genelinde insanların kitap okuma süreleri arttı. Herkesin zevkleri değişiyor. Kimisi korku, macera kitaplarını tercih ederken kimisi kişisel gelişim, tarih yada klasik kitaplar okuyor. Salgın hastalıklarla ilgili kitaplara yönelim arttı. Bu günlerde 1998 Nobel edebiyat ödülünün sahibi Jose Saramago'nun 'Körlük' ve Sylvia Browne- Lindsay Harrison 'Kehanetler' kitapları çok satılıyor. 10 yıl önce bu olayların olacağını tahmin etmiş bu yazarların kitapları çok talep ediliyor. Biz de bittikçe getirtiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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