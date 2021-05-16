- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı

- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı Akan çamur gibi su Körfez'in rengini değiştirdi İzmir'in Konak ilçesinde, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca Körfez'e doğru akarken, çamur gibi suyun denize döküldüğü görüntüler tepki topladı.