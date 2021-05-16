- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı
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- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı

İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY - Haberler | Güncel

- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı Akan çamur gibi su Körfez'in rengini değiştirdi İzmir'in Konak ilçesinde, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca Körfez'e doğru akarken, çamur gibi suyun denize döküldüğü görüntüler tepki topladı.

- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı

Akan çamur gibi su Körfez'in rengini değiştirdi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca Körfez'e doğru akarken, çamur gibi suyun denize döküldüğü görüntüler tepki topladı.

Konak Pier civarında, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca denize aktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, denize akan çamur gibi su denizin rengini değiştirdi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber çok sayıda vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli, "Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik" ifadelerini kullanarak olaya tepki gösterdi.

- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı
- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı
- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı
- İzmir Körfezi'nin renginin değişmesine neden olan kirli su böyle aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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