İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

08.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:12
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

CİMNASTİKTE son yıllarda uluslararası arenada tarihi ilklerle İzmir'in gururu olan milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, yarın Mersin'de başlayacak Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyla yine madalya kovalayacak.

CİMNASTİKTE son yıllarda uluslararası arenada tarihi ilklerle İzmir'in gururu olan milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, yarın Mersin'de başlayacak Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyla yine madalya kovalayacak. İbrahim, Ahmet ve Ferhat'ın yanı sıra antrenmanlarını 2.5 yıldır İzmir'de sürdürüp Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Abdelrahman Elgamal ile Ümit Şamiloğlu'nun ülkemizi temsil edeceği, çalıştırıcılığını yine İzmirli Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'in yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada 21 ülkeden 218 sporcu arasında şampiyonluk arayacak.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde 2018 yılında İskoçya'da gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak, geçen yıl Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda yine halkada altın madalyayı boynuna takarak cimnastikte ilk dünya şampiyonumuz olarak tarihe geçti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara katılan ilk Türk erkek sporcu olan Ferhat, yine geçen yıl Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda bronz madalya kazandı. Ülkemize daha önce 2008'de Ümit Şamiloğlu barfikste bronz madalya getirirken Türkiye'nin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihte kazandığı 3 madalyadan 2'si İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan geldi. Ferhat, Mersin'de cimnastik literatürüne kendi adını taşıyan yeni bir hareketi daha yazdırmaya da çalışacak.Ahmet Önder ise geçen yıl yine Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalyayı kazanıp Türkiye'ye İbrahim'den sonra ikinci gururu yaşattı. Ülkemizi 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek 3 sporcu, Japonya'dan önce ev sahipliği yapacağımız dev organizasyonda ter dökecek. Avrupa Cimnastik Birliği (UEG), Fransa ve Azerbaycan'ın çekilmesiyle ekim ayında Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasının 9-13 Aralık'ta, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonasının da 17-20 Aralık'ta Mersin'de düzenlenmesine karar vermişti. Organizasyon, Türkiye'nin 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak. Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazanmıştı.


İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

İlgili Haberler

Para tekvando milli sporcularının hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
Para tekvando milli sporcularının hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
Abdullah Avcı ilk peşinde
Abdullah Avcı ilk peşinde
Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde
Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Demet Akalın Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'in altın çocukları madalya peşinde - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:18:39. #1.14#
title