Izmir Helikopter Düştü 5 Personelin Durumu Iyi

Helikopter düştü 5 personelin durumu iyi (7)



ORMAN GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden yangına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale edilirken. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez yangınla ilgili açıklama yaptı. Üzmez yaptığı açıklamada 'Hem karadan hem de havadan yangına müdahalemiz sürüyor. İzmir'in ciğerleri daha az zarar görsün diye çalışmalarımız sürüyor. Hemen hemen yangının yüzde 80'nini çevirdik. Az bir riskli bölge kaldı. Onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalışıyoruz. Yani yanıcı materyalleri yok etmezseniz gece sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bölgede ekiplerimiz çalışıyoruz. İnşallah gece rüzgar olmadığı takdirde etrafını çevireceğiz. Bizim için alandan çok sonuca en kısa zamanda ulaşmak önemli. Kontrol altında tutmak önemli. Şuan için ne kadar alanın etkilendiğini ölçmedik. Bizim kanunlarımıza göre yanan orman alanları bir yıl içerisinde ağaçlandırılır. Gördüğünüz ölü örtüyü tamamen temizleyeceği. Arkasından makinelerle alanı sürüp ağaçlandırmasını yapacağız. Bu bizim asli görevimiz. O zaman bu işlemi yaparken alanı ölçmüş olacağız. Bizim için artık soncu ulaşmak önemli. Şuanda tek noktada yangın devam ediyor. Her türlü riske en aza çekmek için sabaha kadar çalışmalar sürecek. İnşallah en kısa zamanda müjdeli haberi evereceğiz. ABD'de 15 gün süren, Kanada'da 1 ay süren yangın var. Şehirler boşaltılıyor. Portekiz'deki bir yangında 62 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bu işler jet hızıyla çalışmaya alıştı. Bu işler ülkemizde 10 saatte bir gün dolmadan söndürülüyor. Şuanda anormal bir süreçten geçiyoruz. Uzmanlar bu sıcaklarda sokağa dahi çıkmayın diyor. Ama burada anormal bir durum var. Bölgede 10 kilometrelik alan iki saatte yayıldı. Hem baraj tarafına hem de dağ kısmına yayıldı. Böyle olunca güç dağılıyor. Şuan da Türkiye'nin başka yerlerinde de yangınlar var. Oralara da müdahalemiz oldu. Hepsini kapattık. Ama bugün burada 1 metre kare bile ilerlemedi alan. Şuan gece uçuşu riskli olduğu için hava araçları çalışmayı durdurdu. Karadan ekipler sabaha kadar çalışacak. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 128 itfaiye ekibimiz var. Düşen helikopteri de en kısa zamanda enkazını çıkaracağız. Neden düştüğünü merak ediyoruz. Hastanedeki arkadaşlarımızın hepsi taburcu oldu. Yangının cam kırıklarından çıktığı yönünde izlenimler üzerine araştırmamız oldu. Şuan için kesin bir şey yok. Ama insan kaynaklı olabilir. Ancak vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.



Öte yandan yangının başlangıç noktası olan Deli Ömerli Köyü yakınlarında görgü tanıklarının ifadesine göre inceleme başlatıldı. Bölgede kırık şişelerin bulunduğunun söylenmesi üzerine eğitimli dedektör köpekle yapılan incelemede yangının çıkış sebebine dair her hangi bir şüpheli durumun bulunamadığı açıklandı.