İzmir'de taşkına karşı sahile kumdan set çekildi
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İzmir'de taşkına karşı sahile kumdan set çekildi

15.12.2020 02:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:20
İzmir'de taşkına karşı sahile kumdan set çekildi

İZMİR genelinde dün sağanak yağışın ardından yükselen deniz sularının cadde ve sokakları göle dönüştürmesi ile çok sayıda aracın sular altında kaldığı Karşıyaka ilçesinde oturan belediye ekipleri, olası yeni taşkınlara karşı önlem amacıyla sahil bandına kumdan set çekti.

İZMİR genelinde dün sağanak yağışın ardından yükselen deniz sularının cadde ve sokakları göle dönüştürmesi ile çok sayıda aracın sular altında kaldığı Karşıyaka ilçesinde oturan belediye ekipleri, olası yeni taşkınlara karşı önlem amacıyla sahil bandına kumdan set çekti. 

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dün gece saatlerinde etkisini artırdı. Yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı. Bu arada vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Gün içerisinde oluşan tahribatın giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, olası bir taşkına karşı 4 ekip ve 40 personel ile yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandına kepçe ile kumdan set çekerek önlem aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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