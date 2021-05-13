İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
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İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti

İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'de, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, duygu dolu anlar yaşadı.

İZMİR'de, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, duygu dolu anlar yaşadı. Aileler, temizledikleri mezarlıkların başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, şehit yakınları her bayram olduğu gibi Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyaretlerde bulundu. Şehit aileleri otları temizleyip, su döktükleri mezarlıkların başında dualar okudu. Şırnak'ta, 29 Mayıs 2010'da bölücü terör örgütü PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Doğan Balduk'un (30) annesi Medhiye Balduk, kendisini kabristanda yatan bütün şehitlerin annnesi olarak gördüğünü belirterek, "Gençlerin hepsi burada yatıyor. Terörün boynu kırılsın. Allah boyunlarını devirsin, onlar bizim çocuklarımızın kanına girdiler, onların da kanları aksın yerlere dökülsün. Benim evladım şehit olalı 10 sene oldu. O günden beri ne varız ne yokuz. Ne yediğimiz, ne içtiğimiz belli. Ne yatabiliyoruz, ne oturabiliyoruz. Sinir hastası olduk, tansiyonumuz çıktı. Her bayramda, her cumada, her günde buraya geliyorum. Ben burada huzur buluyorum. Onun mezarına bakınca huzura bakıyorum. Onun mezarını temizlemekten, bakmaktan başka elimden bir şey gelmiyor. O beni görüyor mu bilmiyorum, ben burada taşları görüyorum" dedi.İzmir Tersanesi'ndeki kazada şehit olan Er Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan ise, bayramların yanı sıra cuma günleri de sürekli olarak şehitliğe geldiğini belirterek, "Evlat acısı başka hiçbir acıya benzemiyor. Ne hissettiğimizi bilmiyorum. O bizim tek evladımızdı, bekardı. Elektrikçiydi, tezkeresini almaya 7 gün kalmıştı, dönseydi ona çok güzel bir iş kuracaktık. Gelemedi, öyle kaldı" dedi.


İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti
İzmir'de şehit yakınlarından bayramın ilk günü kabristan ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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