İzmir'de park ihalelerinde de "yeni mezun" şartı
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İzmir'de park ihalelerinde de "yeni mezun" şartı

İzmir'de park ihalelerinde de 'yeni mezun' şartı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın ardından 2021 yılında ihalesi yapılan park yapım işlerinde de yüklenici firmaya yeni mezun olmuş mimar, mühendis ve tekniker çalıştırma zorunluluğu getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın ardından 2021 yılında ihalesi yapılan park yapım işlerinde de yüklenici firmaya yeni mezun olmuş mimar, mühendis ve tekniker çalıştırma zorunluluğu getirdi.

Gençlere istihdam sağlama hedefiyle örnek bir uygulama başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı'nın yapım ihalesinde yüklenici firmaya getirdiği yeni mezun mimar ve mühendis çalıştırma zorunluluğu uygulamasını büyütüyor.

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında ihalesi yapılan; Gaziemir Esra Parkı, Bayraklı Körfez Mahallesi Parkı, Kadifekale 2. Etap Çevre Düzenlenmesi ve Bayraklı'da 30 Ekim depreminde zarar gören parkların bakım onarım işinin yapım ihalelerinde yüklenici firmaya yeni mezun olmuş mimar, mühendis ve tekniker en az iki kişi çalıştırma zorunluluğu getirdi.

"Gençler iş bulmakta zorlanıyor ve her geçen gün şartlar ağırlaşıyor"

Projeyle ilgili konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bu uygulamayla hem gençlere istihdam sağlamak hem de Türkiye'ye yayılacak bir uygulamanın önünü açmak istiyoruz. Gençler iş bulmakta zorlanıyor ve her geçen gün şartlar ağırlaşıyor. Üniversiteden yeni mezun gençler için durum daha da zor olabiliyor. Bu uygulamayı ilk olarak Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımız başlattı. Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi'nin teknik şartnamesine koyduğumuz özel maddeyle inşaat, makine, elektrik-elektronik, harita, jeoloji mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden son üç yılda mezun olmuş ikişer kişinin Çiğli Tramvayı projesinde yer almasını sağladık. Gençlerimizin kariyerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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İzmir'de park ihalelerinde de 'yeni mezun' şartı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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