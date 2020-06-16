İzmir'de kooperatifçilik güçlendirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de kooperatifçilik güçlendirilecek

İzmir'de kırsal kalkınmaya büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarım Komisyonu'nun ardından Kooperatif Komisyonu da kurdu.

İzmir'de kooperatifçilik güçlendirilecek
16.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:29

İzmir'de kırsal kalkınmaya büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarım Komisyonu'nun ardından Kooperatif Komisyonu da kurdu. Komisyon, özellikle pandemi döneminde güvenilir gıdaya erişim konusunda yaşanan sorunlar üzerine daha da önem kazanan kooperatiflerle işbirliği içerisinde çalışmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahada yaşanan sorunları anlamak ve bunlara yönelik çözümler geliştirmek için Tarım Komisyonu kuran Büyükşehir, çalışma alanını kurduğu Kooperatif Komisyonu ile genişletti. Kooperatif Komisyon Başkanı Gamze Gül Çamur, Komisyonu Başkan Vekili CHP'li Haydar Gültekin, üyeler CHP'li Refik Süren, CHP'li Mustafa Gerçek, CHP'li Fatma Ekicioğlu, CHP'li Ali Yılmaz ile AK Partili İsmail Ekeroğlu, AK Parti'li Mehmet Pınar ve MHP'li Alpaslan Koparal İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğini (İzmir Köy-Koop) ağırladı. Kooperatif Komisyon Başkanı Gamze Gül Çamur, yeni kurulduklarını ve pandemiden dolayı çalışmalara başlayamadıklarını belirterek, "Salgınla birlikte kooperatifçiliğin ve kooperatiflerle işbirliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu nedenle çok güzel projelerle kooperatifçiliğin yayılmasını ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de katkı sunması için arkadaşlarımızla birlikte çeşitli çalışmalar yapma kararı aldık. Yolumuza ışık sunması için ilk etapta Köy Koop'u davet ettik" dedi.

"Kurutma tesisleri kurulmalı"

Toplantıya katılan S.S. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer birlik hakkında bir sunum yaptı. Köy-Koop'un çalışmaları konusunda bilgi veren Neptün Soyer, tarımsal ürünlerin kurutulmasının, o ürünlerin katma değerini artıracağına vurgu yaptı. Bu nedenle kurutma tesislerinin kurulması gerektiğini ifade eden Soyer, yine küçükbaş hayvancılığın önemine dikkat çekti. Soyer, "Küçükbaş hayvancılık bizim gastronomide var. Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağında dana etiyle yapılan tarif bulunmuyor. Biz küçükbaş biliriz. Küçükbaş bizim için daha önemli. Geleneklerimizde de küçükbaş hayvancılık var. 2020 yılı küçükbaş hayvancılık yılı olsun istiyoruz" diye konuştu. İzmir'de yetişen ürünlerin kurutulması gerektiğini belirten Neptün Soyer, "Kooperatiflerin, küçük maliyetlerle kurutma yapmalarını, ürününü bu şekilde rafa koyarak pazarlamalarını sağlamalıyız. Tarımda ürünün katma değer kazanması için kurutma tesislerinin kurulması gerekiyor. Böyle bir proje üzerinde beraber çalışabiliriz. Artık yeni şeyler konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı. Soyer, tarımın kooperatiflerin dayanışma ruhu ile güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Fikir alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Nilay Kökkılıç kooperatifçilik konusunda alandakilerin önerilerini ve görüşlerini dikkate alarak çalışacaklarını belirtti. Tarım Komisyonu, kooperatif yapılarının hukuki alanda güçlenmesi ve bilgi eksikliğinin giderilmesi için İzmir Barosu ile Kooperatif Hukuku semineri düzenleyecek.

Toplantıya kimler katıldı

Toplantıya S.S. Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Gerçek, S.S. Kalabak Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Kartal, S.S. Çömekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçaslan, S.S. Çaylı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Türkön, S.S. Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Uysal, Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2. Başkanı Arif Yılmaz, Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ömer Demircioğlu, Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Kocataş, Karaveliler Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Feridun Gürkaya, Köy-Koop. İzmir Müdürü Yasemin Güngör Engin katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: İzmir'de kooperatifçilik güçlendirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 15:30:55. #1.14#
title