İzmir'de KETEM Tırı hizmete başladı

10.10.2019 16:12

Mobil Ketem Destek Projesi kapsamında İzmir Valiliğinin öncülüğünde İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliği ile alınan, kadınlara kanser taraması hizmeti verecek KETEM Tırı, faaliyete başladı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mobil KETEM Projesi kapsamında bu yıl çalışan kadınların taramalarına öncelik verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Gelecekte kanser yükünde artış beklendiğini bildiren Meşe, İzmir'in, Türkiye'de kanser kayıtçılığına başlayan ilk il olduğunu ve uluslararası standartlarda başarıyla kanser kayıtçılığına devam edildiğini aktardı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız da Mobil Ketem Destek Projesi kapsamında sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptıklarını, bugüne kadar pek çok insanın hayatına dokunduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından 'KETEM Tırı' kurdele kesiminin ardından ziyaretçilere tanıtıldı.

Açılışın ardından, Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın bahçesinde çalışan kadınlar tırda kanser taramasından geçti.

Kaynak: AA