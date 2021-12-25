İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu - Haberler
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İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak gerçekleştirilen 18 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 3 organizatör ve 631 düzensiz göçmen yakalandı.

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İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak gerçekleştirilen 18 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 3 organizatör ve 631 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak, 18-24 Aralık tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda ortak çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Çeşme'de 5, Urla'da 4, Seferihisar'da 3, Karaburun'da 2, Dikili'de 1, Foça'da 1, Menderes'te 1 ve Ödemiş'te 1 olmak üzere toplam 18 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı. Belirlenen mevkilere operasyon gerçekleştirilen ekipler, toplam 631 düzensiz göçmen ve göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmasını sağlayan 3 organizatör şüphelisini yakaladı.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı olaylarında organizatörlük yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasın ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilgili suçta kullanılan 1 otomobile, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulurken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan düzensiz göçmenlere, toplam 1 milyon 608 bin 894 TL idari para cezası uygulandı. Adli ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

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