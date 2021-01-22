İzmir'de helikopterle trafik denetiminde 25 sürücüye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de helikopterle trafik denetiminde 25 sürücüye ceza kesildi

22.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:20
İzmir'de helikopterle trafik denetiminde 25 sürücüye ceza kesildi

İzmir'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerince helikopterle yapılan trafik denetiminde 25 sürücüye 19 bin 527 lira ceza kesildi.

İzmir'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerince helikopterle yapılan trafik denetiminde 25 sürücüye 19 bin 527 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve zorunlu haller dışında dur-kalk yapan sürücülerin belirlenmesi amacıyla helikopterle Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde karayollarında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 25 sürücüye 19 bin 527 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Gülben Ergen Ceyda Düvenci
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de helikopterle trafik denetiminde 25 sürücüye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:21:57. #1.14#
title