İzmir'de anne-babasını siyanürle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık için adli tıp raporu...

13.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:34

İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklunan sanık Mahmut Can Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, davanın müştekisi durumunda bulunan 16 yaşındaki kardeşi, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Mahkeme Başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda sanığın, "Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış, TCK'nın 32/1 maddesi kapsamında hasta" olduğunun mütalaa edildiğini bildirdi.

Müşteki Emir Can Kalkan'ın avukatı, raporun sağlıklı olarak düzenlendiğini düşünmediklerini belirterek, "Rapor aceleye getirilmiştir. Dosya içeriğine uygun değildir. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan da raporun yetersiz olduğunu savunarak, "Daha detaylı bir rapor alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ise raporu görmediğini belirterek, "Anlamam. Bir diyeceğim yoktur." dedi.

"Siyanürü tadına bakmak için istedim"

Mahkeme Başkanı, sanığın arkadaşı M.E'nin poliste verdiği ifadeyi okudu.

İfadeye göre Kalkan'ın arkadaşı M.E'ye 2 ay arayla kendisine siyanür lazım olduğunu söylediğini belirten Mahkeme Başkanı, Kalkan'a bunun doğru olup olmadığını sordu.

Kalkan, "Siyanür alma konusunda M.E'yle konuştuk." dedi.

Başkan, Kalkan'a "Niçin almak istedin siyanürü, anne, baba ve kardeşini zehirlemek için mi aldın?" sorusunu yöneltti. Kalkan, "Hayır. Siyanürü tadına bakmak ve denemek için istemiştim." yanıtını verdi.

İddia makamı, müşteki avukatının belirttiği gibi ruh sağlığı yönünden düzenlenen raporun yetersiz olduğu için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kapsamlı bir rapor alınması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık avukatı ise, müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı tespiti nedeniyle güvenlik tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"Cezaevi güzel ben rahatım"

Mahkeme Başkanı sanığa "Tahliye olmak ister misin? Tahliye olunca nereye gideceksin?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Kalkan, "Tahliye olursam nereye gideceğim ki. Ev (cezaevi) güzel. Ben rahatım. Ancak tekli koğuşa atmasınlar. Tahliye talebim yok." karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına, sanık hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince düzenlenen rapor ayrıntıları içermediğinden ve mahkemece yeterli görülmediğinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma bitiminde sanık Kalkan, 4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha Kalkan'ın fotoğrafını istedi. Müşteki avukatı da kendisine fotoğrafı uzattı. Fotoğrafa bakan Mahmut Can Kalkan, bu sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, iddiaya göre satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı Kalkan, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA