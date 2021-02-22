İzmir'de 32. Vergi Haftası kutlamaları başladı

İzmir'de 32. Vergi Haftası kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, yaptığı konuşmada, Vergi Haftası'nın bu yıl, küresel salgın şartlarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplumsal farkındalık yaratma amacıyla yapılan etkinliklerin salgın sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde sınırlandığını belirten Alanlı, "Gelir İdaresi Başkanlığımız, özellikle pandemi ile önemini bir kez daha gösteren sosyal yardımların da temel kaynağı olan vergi gelirlerinin zamanında ve kolay şekilde ödenmesi için mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde her türlü iletişim kanallarını açık tutarak ve teknolojik imkanlardan yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınarak vergi toplanması konusunda kayıt dışı ekonomi ile mücadele, en hassas oldukları konulardan biri olduğunu ifade eden Alanlı, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede en önemli nokta, toplumsal farkındalığın artması ile vergi bilinci ve gönüllü uyumun arttırılarak herkesin taşın altına elini koymasıdır. Vergi sistemimiz her geçen gün gelişirken bu kalkınma mücadelesinde toplumun tüm kesimleri birlik olmalıdır. Bu mücadele azmini ortaya koyan ve daha güçlü bir Türkiye için çalışan herkesin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu 'muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma' hedefini gerçekleştirmek ve medeniyetimizi yükseltmek için görevimizi her zamankinden iyi yapmak ve devletimizin bizlere vermiş olduğu vazifeleri layıkıyla yerine getirmek kadar öncelikli başka bir husus bulunmamaktadır."

Tören, İzmir Defterdar Vekili Cengiz Biçeroğlu, Vergi Denetim Kurulu İzmir Vergi Kaçakçılığı ve İade Denetim Daire Başkanı Uğur Şener, Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanı Mesut Ardan, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Turan Öztürk, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı