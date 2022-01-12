İzmir Büyükşehir'in tarıma destek toplantısı Seferihisar'da yapıldı

İZMİR (Bültenler) - Seferihisar'da küçükbaş üreticisinin yüzü gülecek

Seferihisar'da küçükbaş üreticisine Büyükşehir'den destek

İzmir Büyükşehir'in tarıma desteği sürüyor! Seferihisar'da üreticilerle toplantı yapıldı

Tarım projelerinden olan Mera İzmir'in geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısı Bergama'da gerçekleşti. Proje kapsamında 258 çobanla alım sözleşmesi imzalandı. Alım sözleşmesi töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer: "Çoban ateşini İzmir Bergama'dan yakıyoruz. Bugün Mera İzmir projemizin ilk etabında Bergama ve Kınık'tan 258 çoban kardeşimizle ürün alım anlaşması imzalıyoruz. Nisan ayında temin edeceğimiz sütler için üreticimize şimdiden 2 milyon 538 bin 240 lira avans yatırıyoruz. Kısa sürede, diğer anlaşmalarımızı da yapacağız" dedi. Proje kapsamında Seferihisar'da da üreticilerle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı veteriner hekimleri, Mera İzmir projesi saha çalışanları ile belediyenin tarım şirketi BAYSAN Genel Müdürü Murat Onkardeşler katıldı.

"BÜYÜKŞEHİR HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR"

İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflere destek verdiğini belirterek:"Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde kamu eliyle yaptığı atılımlara devam ederek İzmir Büyükşehir Belediye Şirketi Bayındır'da Süt İşleme Tesisi kuruyor. 2022'nin ortalarında da kurdele kesilecek.Bu tesis sizlerin keçi ve koyun sütlerinizi paketleyip mandıralarda mamul haline getirmenizi sağlayacak. Biz kooperatiflerde örgütlendiğimizde yanımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve yerelde de Seferihisar Belediyesi'ni buluyoruz.Biz bu yola Tunç Başkan'la 2009 yılında halkın bakkalları ve üretici pazarlarıyla çıktık. Seferihisar'da beraber başardık. Salı Pazarı tutmaz dediler fakat şuan Türkiye'nin her yerinde.Köy Koop Başkanı olmamım da en temel amacı kadın ve erkeğin el ele tarım yapmasıydı. Bundan 50 yıl önce Seferihisar'da 2 tane mezbaha vardı.Çünkü küçükbaş hayvancılık için destek lazımdı.Biz toplantı yaptığımız mezbahayı yüzde 50 bakanlık hibesiyle yaptık. Çok teşekkür ediyoruz yanımızda oldukları için. İşletirken de bakanlıkla beraber çalışmak istiyoruz. İnşallah onu da başaracağız" dedi.

"BİZ BELEDİYE OLARAK SİZDEN ALIM YAPACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi BAYSAN Genel Müdürü Murat Onkardeşler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye verdiği destekleri anlatarak: "Bu bizim 4. toplantımız, İlçe ilçe geziyoruz.Bu toplantılarda üreticilerle anlaşma yapıp bir teklifte bulunuyoruz. Toplantılarda üreticilerimizin ve çobanlarımızın gözlerindeki mutluluğu görüyoruz.Bizim amacımız Başkan Soyer'in talimatıyla bu ekonomik krizde küçük üreticilere bir nebze de olsa nefes aldırmak.Kamunun ve devletin varlığını hissettirmek. Önümüzde kuraklıkla ilgili ciddi bir tehdit var. Bizler tarımda kullandığımız suda üretim modellerini değiştirmeliyiz. Hepimiz çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz.Genç çoban sayısı da azaldı. Çocuklarımız yine üniversite okusun ama gelsinler topraklarını da işlesinler istiyoruz. Toprak işleyerek de gençlerimizin zenginleşebileceğini göstermek istiyoruz.Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarakörnek bir tasarı hazırladık.En az 6 ayını merada geçiren ve hayvanlarını doğal besleyen üreticilerimizin keçi ve koyun sütlerine talibiz.Biz 50 litrede olsa da bu sütü alacağız.Tek tek üreticilerden almaktansa sütü kooperatiflerden almak bizim için kolaylık. Çünkü biz araç desteği de dahil kooperatiflere her türlü desteği vermekteyiz. Kooperatiflere avans da veriyoruz. Seferihisar aslında en iyi küçükbaş hayvancılığı yapan ilçelerden birisi. Siz çünkü bu uygulamaları yıllardan beri biliyorsunuz. Biz de sizin doğal beslenme çabanıza ekstra destek vermek için buradayız. Biz sütünüzü aldıktan sonra katma değeri yüksek olan bir ürün haline getiriyoruz.Bu sütlerden çok güzel peynirler de yapacağız. Daha sonra yurt dışına ihraç edeceğiz.Şuan en az 6 ülkeden bizim peynirlerimizi bekliyorlar.Başkanımızın belirlediği fiyat keçide 10 lira koyunda ise 11 lira. Bu yıl ki anlaşmamız bu şekilde.Gençlerimize iş garantili bir modelimiz de olacak" dedi.

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