İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in sözlerine AK Parti'den tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in sözlerine AK Parti'den tepki

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Demokrasi bazılarına bol geliyor" açıklamasına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in sözlerine AK Parti'den tepki
15.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:58

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Demokrasi bazılarına bol geliyor" açıklamasına tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı açıklamada, Soyer'in belediye meclis toplantısında "Sizi nasıl susturacağız '" ifadesini kullandığını, bu zihniyetin demokratik bir bakış açısına sahip olamayacağını bildirdi.

Sürekli, "Muhalefetken muhalefete tahammül edememek hali bu. Demokrasinin bol geldiğini öne sürüp, konuşmasını sadece dakikalarla aşan meclis üyemize bu muameleyi gösteren Soyer'in demokratlığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bunun, tam anlamıyla 'demokrat geçinmek' olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise meclis toplantısında Soyer'in "AK Parti grubunu dışarı atmaya yönelik" konuşmalar yaptığını savunarak bunun üzerine oturumu terk ettiklerini aktardı.

"Meclisi değil, meclisi yönetemeyen Soyer'i protesto etmek amacıyla salondan ayrıldıklarını" ifade eden Hızal, şunları kaydetti:

"Biz çıktıktan sonra duyduk ki arkamızdan, 'Demokrasi bazılarına bol geliyor' ifadesini kullanmış. Tunç Soyer'in hiç kimseye demokrasi ölçüsü biçecek biri kişi olmadığını söyleyebiliriz. Demokrasinin bol geldiğini söyleyen Tunç Soyer, acaba bizi nasıl cezalandırmayı düşünüyor ' Kentin sorunlarını konuşan meclis üyelerini susturamayacak."

Dün yapılan meclis toplantısında dilek ve temenniler bölümünde Soyer ile konuşma sürelerine uymadığını belirttiği AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma yaşanmış Soyer'in "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz. Şimdi sizi çıkaracağım" sözleri üzerine AK Parti grubu meclis salonunu terk etmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar 3. Sayfa
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Magazin
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı
Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Aamir Khan Hande Erçel Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kaza Genç Ağustos
Şu an buradasınız: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in sözlerine AK Parti'den tepki - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 17:03:04. #1.15#
title