İzmir BŞB turu İspanya'ya bıraktı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında İspanyol ekip Rocasa Gran Canaria ile 28-28 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı. Evinde güçlü rakibiyle yenişemeyen temsilcimiz turu İspanya'yada geçmeye çalışacak. Bu turnuvada Yunanistan ekibi A.E.S.H. Pylea ve Portekiz'den Madeira Andebol SAD'ı eleyen İzmir BŞB, 16 Ocak Pazar günü rövanşı Kanarya Adaları'nda oynanacak. İzmir ekibi Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak maçta rakibini yenmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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