İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret etti

25.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:26
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafla bir araya geldi.

Akşener, Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına partisince oluşturulan Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'ndeki fidan dikiminin ardından Mimaroba Mahallesi'ne geçti.

Buradaki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Esenyurt Ünverdi Caddesi'ne giden Akşener, burada da esnafı ziyaret ederek beklentilerini dinledi.

Akşener, ziyaret ettiği oyuncakçıdan aldığı oyuncakları da kendisini dışarıda bekleyen çocuklara dağıttı.

Ziyaret sırasında yanına gelen vatandaşlarla sohbet eden Akşener'e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:27:54. #1.16#
title