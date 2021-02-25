İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafla bir araya geldi.

Akşener, Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına partisince oluşturulan Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'ndeki fidan dikiminin ardından Mimaroba Mahallesi'ne geçti.

Buradaki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Esenyurt Ünverdi Caddesi'ne giden Akşener, burada da esnafı ziyaret ederek beklentilerini dinledi.

Akşener, ziyaret ettiği oyuncakçıdan aldığı oyuncakları da kendisini dışarıda bekleyen çocuklara dağıttı.

Ziyaret sırasında yanına gelen vatandaşlarla sohbet eden Akşener'e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak