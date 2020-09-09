İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor?
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İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor?

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları, konusu gibi ayrıntılar araştırılıyor. Başrollerinde Elçin Sangu ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizide acılarla dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde kadrosu...

09.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:33

İyi Günde Kötü Günde dizisi heyecanla beklenirken 1. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor sorusu da araştırılanlar arasında.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi severlerin merakla beklediği projeler arasında bulunan dizi, 12 Eylül Cumartesi günü Star TV'de izleyen akrşısında olacak.

İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI

Star TV ekranlarında yayınlanacak dizinin kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.

İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor?

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