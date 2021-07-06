IWF, Türkiye'nin halterdeki olimpiyat kotasını 3'ten 2'ye düşürdü
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IWF, Türkiye'nin halterdeki olimpiyat kotasını 3'ten 2'ye düşürdü

IWF, Türkiye'nin halterdeki olimpiyat kotasını 3'ten 2'ye düşürdü
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), 2020 Tokyo Olimpiyatları için Türkiye'nin halterde kesinleşen 3 kotasını, 2012 yılında dopingle mücadele kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 2'ye düşürdü.

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), 2020 Tokyo Olimpiyatları için Türkiye'nin halterde kesinleşen 3 kotasını, 2012 yılında dopingle mücadele kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 2'ye düşürdü.

Türkiye Halter Federasyonuna yapılan tebligatta, Türkiye'den daha önce IWF'in mutlak ilanıyla kota kazanan 61 kiloda Ferdi Hardal ve 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek'ten birisinin kotasının geri alınacağı bildirildi.

Bunun üzerine Türkiye Halter Federasyonu, Tokyo'ya 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve kadınlarda da tek kota kazanan isim olan 64 kiloda Nuray Levent ile gidileceğini IWF'e iletti.

Taşpınar: "Geçmiş yönetimden kaynaklanan bir olay"

IWF'in verdiği bu cezanın sebebiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Geçmiş yönetimden kaynaklanan bir olay. Mevcut federasyonumuzun bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. 2012'de İsrail'de yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan kaynaklı, o günkü yönetimin sorumluluğu olan bir konudur." dedi.

Eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş döneminde, 9 yıl önce İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birçok sporcuda doping çıkması üzerine, IWF'in soruşturma başlattığını ve bu cezayı aldıklarını ifade eden Taşpınar, "Hep geçmişin sıkıntısını yaşıyoruz ve halen yaşamaya devam ediyoruz. Biz dopingle en iyi şekilde mücadele etmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Taşpınar, yönetime geldikten sonra temiz bir sayfa açtıklarını kaydederek, "Yine geçmiş aynı yönetimin sıkıntılarından dolayı Pekin Olimpiyatları'nda çıkan doping nedeniyle de bir yıl ceza almıştık. Biz tertemiz yolumuza devam ediyoruz. Dopingle mücadelede kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, bu ceza öncesinde Uluslararası Test Ajansının (ITA) Hasan Akkuş hakkında, Türkiye Halter Federasyonu başkanı olduğu dönemde, 2012'de doping testlerinde kurallara uyulmadığı, dopingle mücadelenin sekteye uğradığı ve belgelerin saklandığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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