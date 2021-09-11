İttifak Holding Konyaspor-Altay maçının ardından

Süper Lig'in 4. haftasında Altay'ı sahasında 3-1 yenen İttifak Holding Konyaspor Kulübünün Başkanı Fatih Özgökçen, takımın oldukça iyi gittiğini ve tek eksiklerinin seyirci olduğunu belirtti.

Özgökçen, karşılaşmanın ardından Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Altay'ın da Süper Lig'e çok iyi başladığını ifade eden Özgökçen, şunları kaydetti:

"Seyircimizin önünde galip gelmek güzel. Ligin başından beri oynadığımız 4 maçta, 3 galibiyet bir beraberlikle lige çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bu temponun 38 maça yayılması halinde Konyaspor ligi iyi bir yerde tamamlar diye düşünüyorum. Esasında seyircimiz bugün beklentimizin çok altında kaldı. Takımımız oldukça iyi gidiyor. Bu iyi giden takıma eksik olan tek şey seyirci. Önümüzde Giresun deplasmanı var. Ondan sonraki hafta konuğumuz Trabzonspor. Malum salgın şartlarında statlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınıyor. Bizim stadımız 42 bin kişilik ve 21 bin kişiyi takımımıza destek vermeleri için bekliyoruz. Takımımız mücadele ediyor. Bu mücadele ruhunu sahada seyircimizin de görmesini istiyor ve o aldığımız güçle inanıyorum ki daha üst seviyelere daha üst futbol kalitesine yaklaşacağımızı umut ediyorum."

Özgökçen, Konyaspor'un Süper Lig'de ilk golünü Altay'a 11 Eylül 1988'de attığını hatırlatarak, "Bugün yine bir 11 Eylül yine Altay karşılaşmasında bu sefer 800'üncü golümüzü attık. Tüm futbolcularımı tebrik ediyor mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.