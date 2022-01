Osman Demir: "Galibiyeti Ahmet'e ve değerli ailesine armağan ediyoruz"

- Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyeti Ahmet Çalık ve ailesine armağan ettiklerini belirterek, çok zor bir hafta geçirdiklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında iç sahada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından duygusal olarak çok zor bir maç olduğunu kaydeden Osman Demir, "Ahmetsiz çıktığımız ilk maçımızdı. Hakikaten alınan 39 puanın her zerresinde Ahmet'in emekleri var. Biz bu galibiyeti Ahmet'e ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Bu soğuk havada Ahmet için tribünlere gelen taraftarlarımıza sahada mücadele eden bütün futbolcularımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza emekleri olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Futbola gelirsek, gerçekten dediğim gibi duygusal yönü ağır basan bir maçtı. Belki sahada motivasyon olarak artı görülse de duygular öne geçtiğinde sahada belki futbol unutabilirdi. Bunu da biz hiç yadırgamazdık. Ama oyuncularımız gerçekten çok büyük karakter gösterdiler. Bu zor günlerde, bu zor zamanlarda çok güzel bir galibiyetle, hem camiamızı hem. Ahmetimiz'in, hem Ahmet'in ailesini hem taraftarları hem de bizi çok mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"ZOR BİR HAFTA GEÇİRDİK"

Oyuncuları bu süreçte motive etmenin çok zor olduğunu belirten Osman Demir, "Siz de gördünüz çok sevilen bir insanı kaybettik. Hem takım arkadaşları hem biz etkilenmedik desek yalan olur. Çünkü bu fıtratımıza aykırı. Bu konuda İlhan Hoca, başkan, yönetim inanılmaz büyük çaba harcadılar. İlhan Hoca bilimsel destek aldı, psikiyatrdan görüşler aldı. Onun görüşlerini kullanarak bazı uygulamalarda bulunduk mental açıdan. Şu ortamda antrenmana çıkmak, oyuncuya 'hadi koş' demek, 'şuraya gel' demek, 'buraya git' demek gerçekten çok zor. Çünkü oyuncu her an 'hocam bu ortamda maçı mı düşünüyorsun?' diyebilir sana. Gerçekten zor bir hafta geçirdik. Ama dediğiniz gibi dünya, bir şekilde normale dönmen lazım. Hayat devam ediyor. Yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir an önce işimize dönüp unutmak zorundayız. Unutmak derken, tabii ki de acımız içimizde kalacak. Ama işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ahmet aklımıza geldiğinde içimiz yanacak. Onun için dua edeceğiz. Onun dışında zaten hiç kimsenin yapabilecek bir şeyi yok" şeklinde konuştu.

"BURUK BİR SEVİNÇ VARDI İÇİMİZDE"

Soyunma odasında da aynı atmosferin olduğunu aktaran Demir, "Hiç kimsede ses yoktu. Normalde galibiyetlerden sonra çok sevinilir. Belki şarkılar söylenir, belki tezahüratlar yapılır ama soyunma odasında oyuncularımız ve biz hep beraber geldik. Sadece Ahmet'e karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Buruk bir sevinç vardı içimizde. Tabii ki de sevindik. Tabii ki de mutlu olduk ama bunu yaşadığımız kayba saygı duyarak yaptık" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)