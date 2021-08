İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN HIZLI MÜDAHALE 05 2021, 16: 16

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bursa Eskişehir istikameti Yeşilkent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralıya anında müdahale de bulundu.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bursa Eskişehir istikameti Yeşilkent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralıya anında müdahale de bulundu. İtfaiye Ekiplerimiz, şehrin genelini kapsayan çalışmalarının yanında vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında da ihtiyaç duyulduğu her an halkın yanında olmayı sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, Naim A. (62) yönetimindeki 42 NN 225 plakalı kamyon, Eskişehir istikametine doğru ilerlerken aynı yönde giden 35 NBR 98 plakalı araca arkadan çarptı. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz kazada, kamyon sürücüsü Naim A. (62)'nın sıkıştığını gördü. Hızlı şekilde yaralının sıkıştığı yerden çıkarılması için mücadele başlatan ekiplerimiz, kurtardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Naim A. (62) sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi.

