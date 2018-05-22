İtalya'da Yeni Başbakan Adayı Hukuk Profesörü Giuseppe Conte

İtalya'da aşırı sağcı Lig Hareketi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) koalisyon hükümeti programını kabine listesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. Liderler Başbakanlık için hukuk profesörü Giuseppe Conte isminde karar kıldı.

Author: euronews-tr

Tags: Başbakan Beş Yıldız Hareketi Kuzey Ligi İtalya Posted: 21 mei 2018