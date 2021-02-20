İtalya'da Kovid-19 salgınının başlamasının birinci yılında vaka sayısı 2,8 milyona yaklaştı
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İtalya'da Kovid-19 salgınının başlamasının birinci yılında vaka sayısı 2,8 milyona yaklaştı

20.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:48
İtalya'da Kovid-19 salgınının başlamasının birinci yılında vaka sayısı 2,8 milyona yaklaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının birinci yılında 2 milyon 795 bin 796 vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının birinci yılında 2 milyon 795 bin 796 vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 306 bin 78 testte 14 bin 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümü olan bugün ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da düne göre 2 bin 175 artarak 384 bin 623'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 artarak 95 bin 486'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 12 bin 488 artışla 2 milyon 315 bin 687'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 439 bin 703 oldu. Aşılananların 1 milyon 327 bin 332'sine ikinci dozun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede resmi verilere göre ilk yerleşik Kovid-19 vakası, 20 Şubat 2020'de kuzeydeki Codogno kasabasında tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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