İsviçre'nin mali denetim otoritesi başkanı Almanya denetleme üst kurumu BaFin'i yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsviçre'nin mali denetim otoritesi başkanı Almanya denetleme üst kurumu BaFin'i yönetecek

22.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:23
İsviçre'nin mali denetim otoritesi başkanı Almanya denetleme üst kurumu BaFin'i yönetecek

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı Mark Branson'un, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) yeni başkanı olarak atanacağı bildirildi.

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı Mark Branson'un, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) yeni başkanı olarak atanacağı bildirildi.

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Branson'un BaFin'in yeni başkanı olarak bu yılın ortasında görevine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Branson'un, İngiltere ve İsviçre vatandaşı olduğu hatırlatılarak, BaFin'in daha etkili olabilmesi için yeni başkanla reformlara ağırlık verileceği vurgulandı.

Branson, BaFin'ın Alman olmayan ilk başkanı olacak.

BaFin'ın görevdeki başkanı Felix Hufeld'ın Alman finansal teknoloji şirketini Wirecard skandalı nedeniyle bu ay sonu görevi bırakacağını açıklanmıştı.

Birkaç yıl öncesine kadar "Alman finansal teknolojisinin geleceği" olarak addedilen Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu.

Şirket, 3,2 milyar avro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra Haziran 2020'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Skandalın sonrasında BaFin, Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji şirketini denetleme konusunda başarısız olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Alman hükümetinin, BaFin'in personelini güçlendirecek ve kuruma şirketlerin finansal kayıtlarını kontrol etme konusunda daha fazla yetki verecek bir reform paketi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsviçre'nin mali denetim otoritesi başkanı Almanya denetleme üst kurumu BaFin'i yönetecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:36:13. #1.15#
title