İstihdam Piyasası Yazı Hareketli Kapadı

Ağustos ayında toplam iş ilanı sayısı 59 bin 506'ya ulaştı. Bu rakam geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 11'lik artışa işaret etti.



Kariyer.net, İstihdam Endeksi'nin 2017 yılı Ağustos dönemine ait verilerini açıkladı. Buna göre iş günü ortalaması baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre; geçen ay 17 bin 67 adet yeni iş ilanı yayınlanırken, ilan sayısında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 19'luk artış kaydedildi. Ağustos ayında toplam iş ilanı sayısı 59 bin 506'ya ulaştı. Bu rakam geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 11'lik artışa işaret etti.



Teknik eleman arayışı artıyor



Ağustos ayında öne çıkan pozisyonlar arasında ilk sırayı 7 bin 783 ilanla Satış Temsilcisi aldı. Bu pozisyonu 5 bin 733 ilanla Mühendis, 2 bin 632 ilanla Muhasebe Elemanı, bin 327 ilanla Teknisyen, bin 27 ilanla Satış Müdürü, 987 ilanla Mağaza Müdürü, 970 ilanla Tekniker pozisyonları izledi. Geçen yıla oranla Teknisyen pozisyonunda yüzde 19.9, Yazılım Uzmanı pozisyonunda yüzde 17.6, Mühendis pozisyonunda ise yüzde 15.1 düzeyinde artış yaşanması, teknik pozisyonlara olan ilginin diğer pozisyonlara oranla arttığını gösterdi.



Tekstil ve Bilişim sektörlerindeki artış öne çıkıyor



Tekstil sektörü 5 bin 745 adet ilanla geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 15 artış kaydederek 2017 Ağustos'unu da lider sektör olarak kapattı.Tekstil sektörünü 5 bin 344 ilanla Üretim-Endüstriyel Ürünler izlerken, Yapı 5 bin 211 ilanla üçüncü, Hizmet 4 bin 414 ilanla dördüncü, Sağlık ise 4 bin 184 ilanla beşinci sırada yer aldı. Turizm sektöründe Ağustos 2016'ya oranla yüzde 25 artışla 2 bin 619 adet ilan yayınlanırken, Bilişim sektörünün ise geçen yıla göre yüzde 14 artış yaşayarak 4 bin 113 ilanla canlılığını koruduğu görüldü.



Mavi yakada makam şoförü revaçta



Öte yandan Kariyer.net İstihdam Endeksi'nin Ocak-Ağustos 2017 verileri, en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonunun 439 bin 404 adet başvuruyla Makam Şoförü olduğunu gösterdi. Bu pozisyonu 432 bin 864 adet başvuruyla Şoför/Sürücü, 361 bin 1 adet başvuruyla Depo Elemanı, 341 bin 149 adet başvuruyla Kasiyer, 253 bin 737 adet başvuruyla da Güvenlik Görevlisi pozisyonu izledi. Söz konusu iş arama sitesinin iş arayan mavi yaka adaylar ile küçük orta büyüklükteki işletmeleri en kısa zamanda en doğru pozisyon için buluşturduğu 'İşin Olsun' uygulaması verilerine göre ise en çok başvuru alan pozisyonlar Garson, Sekreter, Vasıfsız Eleman, Temizlik Görevlisi ve Aşçı oldu.



Tekirdağ'da dikkat çeken artış



Veriler iller bazında değerlendirildiğinde başta Bursa, Ankara olmak üzere sanayileşmenin yoğun olduğu şehirlerde geçen yıla göre yayınlanan ilan sayısında artış olduğu görüldü. Şehirlere göre yapılan sıralamada en çok ilan yayınlanan il İstanbul (37 bin 690) olurken, bu şehri 7 bin 162 ilanla Ankara, 4 bin 773 ilanla İzmir, 4 bin 318 ilanla Bursa takip etti. Marmara Bölgesi'nin sanayi şehirlerinden olan Tekirdağ'da geçen ay, 2016'nın Ağustos ayına oranla yüzde 22'lik artışla (bin 564 adet) ilan yayınlandığı görüldü. Geçen yılı durağan tamamlayan Antalya, bu yıl turizm potansiyeline bağlı olarak dikkat çekici bir artış trendi yakalarken, mevsimsel değişiklik nedeniyle yayınlanan ilan sayısında Temmuz ayına göre Ağustos ayında yüzde 7'lik bir düşüş gösterdi. - İSTANBUL