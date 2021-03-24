İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı detayları...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusu Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yanıt aranmaya başladı. Pandemi sürecinde işçi haklarını koruyabilmek için getirilen işten çıkarma yasağı süreci, belirli periyodlarla uzatılıyordu. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman kadar uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu pek çok çalışanı yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidildi. Diğer taraftan pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart'a kadar devam edecek. 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karar ile birlikte 2 ay daha uzatıldı. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihinde bitecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.