İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
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İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü. Otoparkta araçlar için yer kalmazken, ormanın girişinde araç kuyrukları oluştu. Ormanda oluşan yoğunluk ve araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Yaklaşık 9 aydır dışarı çıkmadığını belirten Yusuf Cihan İnandırıcı, "Ailecek geldik, piknik yapıyoruz. Bugün de en güzel 19 Mayıs. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bize bayram hediye etti. Ne mutlu bugünümüze ki bu güzel günde geldik piknik alanına, işte arkadaşlar, çevre, dost. Çevreye baktığım vakit hiç kimseye uymuyor. Dikkat eden yok. Özellikle şehir içinde pandemi olayına dikkat eden hiç yok. Ben mesela birinci aşımı oldum. İkinci aşımı da olacağım. Avrupa'ya gitsen sana parayla vuruyor" dedi.

"İNŞALLAH ESKİ GÜNLERİMİZE TEKRAR DÖNERİZ"

Çocukların ısrarı üzerine piknik yapmaya geldiğini söyleyen Münteha Taşpınar, "Bugün çocuklar anne bir temiz hava al dedi. Biz de burayı düşündük. Bakıyoruz herkes iyi, bunalmış. İnşallah bir şey olmaz, sağlık sıhhatimize, eski günlerimize tekrar döneriz" ifadelerini kullandı.

Abbas Aykutlu isimli piknikçi ise, "Yasak var mı yok mu onu bilmeden kaçtık geldik. Yasak da yokmuş, iyi denk geldi. Sabah kahvaltı yaptık, çocuklarla oynadık, yürüyüş yaptık, şimdi de mangal yapacağız" şeklinde konuştu.

"KIZIM HEP EVDE OLDUĞU İÇİN ŞİMDİ İNSANLARDAN KORKUYOR"

4 aylık olan kızının ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Arife Yiğit, "Ben yine işe gidip geliyorum ama onu ilk defa çıkarttık. İnsanlardan da korkuyor artık evde olduğu süre içerisinde. Yeni yeni çıkmaya başladık. Bugün de tatil olduğu için biraz temiz hava alsın istedik. Yürüyüş yaptık, kahvaltı yaptık. Birazdan da toparlanıp gideceğiz. Çok kalabalık olacak herhalde, çünkü insanlar yeni yeni gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/İHA)

İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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