İstanbul'un Yeni Simgesi Çamlıca Kulesi, Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, bugün ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, bugün ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Almanya'dan gelen ilk ziyaretçilere hatıra olarak Çamlıca Kulesi'nin camdan üretilmiş minyatürü hediye edildi.

Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapılarını açtı. Girişte her ziyaretçinin HES Kodu kontrolü yapıldı, ateşleri ölçüldü. 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından ziyaretçiler aynı zamanda İstanbul'un plakası da olan 34'üncü kata ulaştı. Bazıları bol bol fotoğraf çekilirken, bazı ziyaretçiler görevlilerden kule hakkında bilgi aldı.

"Tam giriş 60, indirimli giriş 30 tl"

Kuleye ulaşım hakkında da açıklamalarda bulunan PTT Kule A. Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Cami'den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

PTT Kule A. Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kule hakkında açıklamalarda bulundu. Kulenin hafta içi ziyaretçilerine açık olacağını belirten Söğüt, "Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız" diye konuştu. DHA

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Kaynak: Habermetre