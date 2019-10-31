İstanbul uluslararası tasarruf sempozyumu düzenlendi

31.10.2019 16:45

Uluslararası Tasarruf Sempozyumu düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)- 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında dünya kaynaklarının korunması, finansal varlıkların yönetilmesi anlamında farkındalık oluşturmak, dünyada ve özellikle Türkiye'de tasarrufa dönük eğilimi güçlendirmek üzere İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde Uluslararası Tasarruf Sempozyumu düzenlendi.

İstanbul Sabahattin Zain Üniversitesi 31 Ekim Dünya Tasarraf Günü kapsamında bir sempozyum gerçekleştirdi. Sempozyum hakkında bilgilendirmede bulunan İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Yusuf Dinç, 'Aslında herkesin çok hakim olduğu bir konu. Bu hafta Yerli Malları Haftası. Bu unutuldu ve bir farkındalık kayboldu. Gelecek nesillerin sermayesini tüketiyoruz. Onunla ilgili olarak bir farkındalık oluşturmamız lazım. Biz de bugün bu sempozyumun ilkini yaparak farkındalık için bir adım attık. Önümüzdeki senelerde devam edeceğiz. Bu ilk etkinliğin konusunu finansal tasarrufları da kapsayacak şekilde 'tasarrufa dayalı finansal kurumlar'a ayırdık. Bu kurumlar Türkiye'de önemli faaliyetler yürütüyorlar. Belli bir farkındalık var ve daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor.

'TASARRUFU İSLAMİ FİNANSAL OKUR-YAZARLIKLA BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Biz de onun adımını atarak bir platform oluşturmak istedik. Tasarruf, daha fazla dikkat çekilmesi gereken bir konu. Özellikle bunu İslami finansal okur-yazarlıkla birleştirmek istiyoruz. Üniversitemizin böyle bir projesi var. Üniversitemiz sosyal sorumluluk almaya devam ediyor. Bu sorumluluğumuzu da Türkiye adına faydaya çevirmek istiyoruz. İslami finansal okur-yazarlık anlamında okulumuzda geliştirilen bir proje var. Bu projeyi de bunun bir bileşeni olarak değerlendiriyoruz? dedi.

'MESELEYE BÜTÜNÜYLE BAKMAK GEREKLİ'

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da yaptığı konuşmasında özellikle İslam ekonomisi nazarında İslami finans boyutu daha fazla öne çıkarılıyor. Ama bilmeliyiz ki finans bu işin sadece bir boyutu. Bizim değerler dünyamızın ve dünya görüşümüzün, inancımızın gereği bu meseleye komple bakmak gerekiyor. İslami finans önemli ama çok daha kuşatıcı tarafı var. Burada görüldüğü gibi işin tasarruf ve israf tarafı da son derece önemli? açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN TASARRUF KARNESİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2017 yılında yayımladığı Türkiye'de Yurtiçi Tasarrufun ve Tüketimin Gelişimi Raporu'na göre Türkiye'nin yurtiçi tasarruf oranları 2008-2015 döneminde OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarının üzerine çıktı. Tasarrufun GSYH'deki payı 2015 yılında OECD genelinde yüzde 21,3 iken, aynı dönemde Türkiye'de 24,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtiçi tasarruf oranları 2008-2015 döneminde OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarının üzerine çıktı. Tasarrufun GSYH'deki payı 2015 yılında OECD genelinde yüzde 21,3 iken, aynı dönemde Türkiye'de 24,8 olarak gerçekleşti. İç ekonomik dengenin temel unsurlarından olan tasarruf, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir hayli öneme sahip. 1974'den beri tasarrufun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında dünya ortalaması yüzde 22-28 bandında seyrediyor. 2015 itibarıyla ise Türkiye, tasarruf oranında dünya ortalamasını yakalamış durumda.

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - Sinem ERYILMAZ ? Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA)-

Kaynak: DHA