"istanbul'u koşuyorum" kadınlar günü etabı koşuldu "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu. Spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulan "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı"na yaklaşık bin kadın katıldı. Yarışta Damla Çelik birinci, Gamze Altunbaş ikinci ve Müge Daştan üçüncü oldu.

Vodafone'un ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz. Ayrıca, 'İstanbul'u Koşuyorum Hazırlık Koşuları'nın da ana sponsoruyuz. Bu yılın ilk koşusu Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmış olması açısından ayrıca anlamlı. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz."

Vodafone'dan geri dönüşümlü çanta hediye

Yarışı tamamlayan herkese Kadınlar Günü Etabı Hatıra Madalyası ve Sertifikası verildi. Vodafone da yarış alanında kurduğu standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye etti.

5 koşu daha yapılacak

"İstanbul'u Koşuyorum" serisi, Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için basin@spor.istanbul adresine başvurulabilir.

Kaynak: Bültenler