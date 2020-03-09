"istanbul'u koşuyorum" kadınlar günü etabı koşuldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "istanbul'u koşuyorum" kadınlar günü etabı koşuldu - Haber
Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel

"istanbul'u koşuyorum" kadınlar günü etabı koşuldu

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

09.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu. Spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulan "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı"na yaklaşık bin kadın katıldı. Yarışta Damla Çelik birinci, Gamze Altunbaş ikinci ve Müge Daştan üçüncü oldu.

Vodafone'un ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz. Ayrıca, 'İstanbul'u Koşuyorum Hazırlık Koşuları'nın da ana sponsoruyuz. Bu yılın ilk koşusu Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmış olması açısından ayrıca anlamlı. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz."

Vodafone'dan geri dönüşümlü çanta hediye

Yarışı tamamlayan herkese Kadınlar Günü Etabı Hatıra Madalyası ve Sertifikası verildi. Vodafone da yarış alanında kurduğu standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye etti.

5 koşu daha yapılacak

"İstanbul'u Koşuyorum" serisi, Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için basin@spor.istanbul adresine başvurulabilir.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Angela Merkel Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Podolski Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: "istanbul'u koşuyorum" kadınlar günü etabı koşuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:28:43. #1.15#