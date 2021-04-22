İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü'ne CFA'dan onay

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü programlarından uluslararası finans yüksek lisans programı, dünya genelinde finans piyasası çalışanlarına yönelik en prestijli sertifikasyonlardan olan Chartered Financial Analyst (CFA) Enstitüsü programına kabul edildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü programlarından uluslararası finans yüksek lisans programı, dünya genelinde finans piyasası çalışanlarına yönelik en prestijli sertifikasyonlardan olan Chartered Financial Analyst (CFA) Enstitüsü programına kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, portföy yöneticileri, finansal danışmanlar ve finansal analistler başta olmak üzere tüm finans dünyası çalışanları için en prestijli sertifikasyonlardan biri olan CFA sertifikasına bugüne kadar dünya genelinde 150 ülkeden 200 bin kişi sahip oldu. CFA'nın 160'ın üzerinde bölgede dernekleri bulunuyor.

Dünyada sadece 600 üniversite ile ortaklığı olan kurum tarafından Türkiye'den İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber 12 üniversite programa alındı.

Dünya genelinde 60 düzenleyici otorite tarafından kabul edilen bu sertifika, Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından da kabul ediliyor.

Uluslararası finans arenasında önde gelen piyasa oyuncuları ve otoriteleri tarafından kabul edilen söz konusu program ile iş birliği yapan üniversiteler, öğrencilerine sektör beklentilerine uygun müfredatlar ve güçlü sektör bağlantıları sunma imkanına sahip oluyor. Ayrıca, programa katılım sayesinde her yıl belirli sayıda öğrenciye CFA sınavları için burs hakkı veriliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü, iş birliği ve sertifika çalışmalarını bundan sonra da devam ettirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt